Ананд из Монголии назван одним из лучших новичков 2019 года в FIBA 3x3

CA-NEWS (MNG) - FIBA 3x3 Basketball объявил 10 лучших новобранцев 2019 года, а игрок «Ulaanbaatar MMC Energy» А.Ананд назван одним из лучших новобранцев 2019 года.

«Он был хладнокровным на чемпионате мира U23, и кажется, что это всего лишь вопрос времени, когда он станет таким же смертоносным в мировом туре», - цитирует ФИБА.

Напомним, в октябре текущего года, монгольская команда «Ulaanbaatar MMC Energy» стала лидером в мировом турнире гран-при по баскетболу 3х3, который прошел в Южной Корее. Команда одержала победу над словенской командой «Пиран» со счетом 13:10.

В истории баскетбола впервые чемпионом в мировом турнире Гран-При стала азиатская команда.

Президент ассоциации монгольских баскетболистов 3x3 Мягмаржав Лувсандаш сказал:

«3x3 было для нас благословением. Мы - маленькая страна с точки зрения успеха в области народонаселения и баскетбола, но с 3x3 мы стали лучшей командой в Азии. 3x3 стал для нас национальным видом спорта, и для нас будет большой честью принять у себя завтрашних олимпийцев в нашей стране».