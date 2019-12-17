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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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За участие в митинге в Казахстане задержаны 55 человек
фото: Vlast
фото: Vlast

CA-NEWS (KZ) -  16 декабря в городах Нур-Султан и Алматы были организованы попытки проведения несанкционированных митингов, сообщает МВД Казахстана.

"В Нур-Султане несколько десятков граждан собрались на пересечении пр. Республики и ул.Абая, где провели несанкционированный митинг. Аналогично в Алматы несанкционированный митинг проведен у монумента Независимости Казахстана.

Вопреки предупреждениям местных исполнительных органов об отсутствии законных оснований для проведения митингов, собравшиеся продолжили шествие по улицам г. Нур-Султан и г. Алматы.

Таким образом, они нарушили покой и отдых граждан в праздничный день.

Поскольку участники не выполнили требования органов власти о прекращении незаконных действий, в Нур-Султане доставлены в полицию 32 человека, в Алматы – 23.

С ними проводится профилактическая беседа и рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности", - говорится в официальном сообщении.

Напомним. 16 декабря в Казахстане отмечался День независимости.

В Алматы митинг провело движение "Оян, Казахстан".

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