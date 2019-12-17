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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане проведено около 300 операций по трансплантации почек, — Минздрав
Израильские врачи в Узбекистане
Израильские врачи в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте в Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, в ходе которой представлена информация о работе по совершенствованию системы специализированной медицинской помощи.

Специалисты сообщили, что в Республиканский специализированный педиатрический научно-практический медицинский центр было доставлено высокотехнологичное оборудование на сумму $3,2 млн, в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии — 2 млн евро, в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии — 2,8 млн евро.

В результате создания филиалов специализированных центров за 11 месяцев 2019 года в регионах было выполнено более 2 400 операций, из которых около 1500 (62,5%) являются высокотехнологичными. В результате в 2019 году около 1 400 пациентов получили медицинскую помощь по месту жительства и им не пришлось приезжать в республиканские центры.

«Благодаря тому, что в Республиканском специализированном хирургическом научно-практическом медицинском центре было проведено более 230 операций по пересадке почек, 6 операций по пересадке печени, 68 операций по трансплантации почки, более 300 гражданам не пришлось обращаться в зарубежные клиники для проведения таких операций», — сказал пресс-секретарь министерства Фуркат Санаев.

На мероприятии также было отмечено, что с начала этого года в регионы было приглашено более 600 иностранных экспертов в области медицины, а также с помощью телемедицины проведено 1 000 онлайн-консультаций.

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