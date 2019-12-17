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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ходе визита Мирзиёева в Японию будет подписано соглашений на $6,5 млрд

CA-NEWS (UZ) -  16 декабря в Токио состоялся узбекско-японский бизнес-форум. В мероприятии приняли участие представители более 500 японских компаний и организаций, сообщил uzreport.

В ходе форума участники получили возможность подробно ознакомиться с условиями, созданными в том или ином секторе для ведения инвестиционной и внешнеторговой деятельности в Узбекистане, обсудить общие интересы и перспективы сотрудничества и рассмотреть конкретные проектные предложения для дальнейшей совместной проработки.

По итогам форума был подписан ряд двусторонних документов о реализации совместных проектов и инициатив. Так, на межведомственном уровне между Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Бюро торговой политики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии был подписан Меморандум об экономическом и промышленном сотрудничестве. Также будет налажено взаимодействие между Министерством жилищно-коммунального обслуживания и Институтом экономики и энергетики Японии – совместно будут разработаны Программа развития системы теплоснабжения и генеральный план развития Узбекистана.

В Навоийской области на базе японских технологий будут проведены геологические изыскания при участии Японской национальной корпорацией нефти, газа и металлов (JOGMEC), а Японская организация по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования (OMETA) намерена создать в Ташкенте японско-узбекский медицинский информационный центр. Крупные инвестиции будут привлечены в сферу автомобилестроения за счет сотрудничества японских Isuzu Motors и Itochu Corporation с АО «Узавтосаноат». Помимо этого, коммерческие банки Узбекистана подписали ряд документов с MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation о привлечении дополнительных инвестиций для финансирования проектов малого и среднего бизнеса.

Всего, по информации Министерства инвестиций и внешней торговли, в ходе визита Президента Узбекистана в Японию будет подписано 48 соглашений и контрактов на общую сумму $6,5 млрд.

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