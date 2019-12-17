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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пытался ограбить банк в Анталии

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 17 декабря, в Анталии, в 09.45 мужчина с пистолетом в руках ворвался в один из частных банков, сообщает турецкое издание haberler.

По данным портала, взяв в заложники охранника, грабитель потребовал деньги.

К банку были стянуты спецназ, подразделения полиции. После переговоров грабитель сдался, им оказался гражданин Узбекистана 1979 года рождения, пистолет оказался муляжом. Полиция проводит расследование.

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