МИД Казахстана прокомментировал смерть сотрудника посольства в Египте

CA-NEWS (KZ) - МИД Казахстана подтверждает информацию о смерти сотрудника посольства РК в Египте Е.Жолдасова.

"В настоящее время прокуратура этой страны проводит необходимые следственные мероприятия. В этой связи, до появления официальной версии по итогам следствия просим воздержаться от различных интерпретаций и безосновательных версий относительно данной трагедии. Представители МИД направлены в Египет для участия в расследовании.

Подробная информация будет предоставлена 18 декабря т.г. в ходе брифинга официального представителя МИД РК.

Министерство выражает искреннее соболезнование родным и близким Е.Жолдасова и окажет всю необходимую помощь семье дипломата", - говорится в сообщении МИД.