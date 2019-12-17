Монгольские продукты будут продавать на китайском онлайн-рынке

CA-NEWS (MNG) - 16 декабря более 100 наименований продукции первых 20 монгольских компаний были перевезены в аймаке Баяннуур Внутренней Монголии, Китая для продажи на официальной торговой площадке страны.

В рамках проекта «Трансграничная онлайн-торговля – электронный экспорт-E-export», реализуемого совместно Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Комитетом по содействию торговле города Линьхө аймака Баяннуур, Автономного района Внутренняя Монголия, товары поступят на китайский рынок через онлайн-торговлю платформа Баяннуур.