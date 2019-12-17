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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На высохшем дне Аральского моря засадят дереаьями 700 тысяч га

CA-NEWS (UZ) -  На территории высохшего Аральского моря возобновились работы по созданию зеленых насаждений, сообщает Газета.уз, ссылаясь на начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Мурада Садыкова. В прошлом посевном сезоне удалось озеленить почти 500 тысяч га. В этом году президент поручил облесить уже 700 тысяч га дна бывшего водоема, заявил Мурад Садыков.

«На данном этапе задействована авиация в количестве нескольких самолетов АН-2, которые осуществляют аэропосев семян пустынных растений, таких как саксаул, кандым и других сельхозкультур, — сообщил представитель МЧС. — Также на солончаках внедряется новейшая разработка узбекских ученых, позволяющая повысить приживаемость растений на сверхзасоленных почвах».

Как отметил глава пресс-служба МЧС, сезон только начался. После 24 декабря в Приаралье будут мобилизованы тысячи единиц разновидной техники и специалисты со всего Узбекистана.

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