Бердымухамедов поручил до 25 декабря завершить сбор хлопка

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов провёл очередное рабочее совещание по цифровой видеосвязи. На повестку дня были вынесены задачи реализации преобразовательных программ, нацеленных на динамичное развитие регионов и столицы, сообщило ТДХ.



Туркменский лидер поручил до 25 декабря полностью завершить в велаяте хлопкоуборочную кампанию и обеспечить проведение взаиморасчётов с арендаторами-хлопкоробами за сданный урожай сырца, а также должным образом подготовиться к предстоящему в будущем году севу, в том числе картофеля и овощебахчевых культур.

Заострив внимание на текущих сельхозработах, Бердымухамедов адресовал хякиму ряд поручений, касающихся внедрения в АПК региона передового опыта. Вместе с тем, глава государства указал на важность поддержания в надлежащем эксплуатационном состоянии сельскохозяйственной техники и её эффективного использования.

Глава государства поручил хякимам обеспечить завершение в велаяте сбора оставшегося на полях хлопка до 25 декабря и в полном объёме произвести взаиморасчёты с арендаторами за сданный урожай «белого золота».

Подводя итоги рабочего совещания по цифровой видеосвязи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал его участникам больших успехов в труде.