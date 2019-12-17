Бывший премьер-министр Малайзии Разак поручил убить монгольскую модель, - СМИ

CA-NEWS (MNG) - Согласно сообщениям СМИ и адвокату полицейского, сотрудник полиции Малайзии, приговоренный к смертной казни за убийство монгольской модели в 2006 году, обвинил бывшего премьер-министра Наджиба Разака в том, что это он поручил ему убить эту женщину.

Азила Хадри и еще один полицейский, который служил в полиции Наджиба во время убийства, были приговорены к смертной казни в 2015 году за убийство 28-летней Алтантуяа Шаариибуу.

Наджиб, который в прошлом году проиграл на всеобщих выборах, а также обвиняется в коррупции в массовом порядке, отрицает, что знал женщину.

Азила в судебном процессе, стремясь отменить его осуждение, сказал, что Наджиб поручил ему «арестовать и уничтожить» Алтантуяа, которую бывший премьер-министр якобы называл иностранным шпионом, сообщил в понедельник новостной портал Malaysiakini.

«Я спросил Наджиба, что он имел в виду под арестом и уничтожением иностранного шпиона, он ответил: «Стреляй, чтобы умерла», и указал на это жестом «перерезать горло», - сказал Азила.

Адвокат Азилы Дж. Кулдип Кумар во вторник подтвердил сообщение, но отказался от дальнейших комментариев. Федеральный суд Малайзии рассмотрит заявление Азила 20 апреля.

Наджиб опроверг эти обвинения и обвинил правительство Малайзии в использовании Азила для организации политической атаки на него. «Мне сказали, что эта новая история предоставит правительству возможность арестовать и заключить меня в тюрьму без залога, так как за убийства не допускается залог», - сказал Наджиб на своей странице в Facebook.

Алтантуяа была застрелена, а ее тело было взорвано взрывчаткой военного класса С-4 в лесу недалеко от Куала-Лумпура. Группы гражданского общества утверждают, что ее убийство было связано с ее ролью переводчика для Абдула Разака Багинды, бывшего сотрудника Наджиба, при покупке Малайзией двух подводных лодок у французского судостроительного гиганта DCNS в 2002 году.

Абдул Разак, который сказал, что имел дело с Алтантуяа, был оправдан в подстрекательстве к убийству в 2008 году.

Санжит Каур Део, адвокат семьи Алтантуяа, призвала провести новое расследование ее смерти в свете последних обвинений Азила. «Вопрос всегда был в том, кто за этим стоит», - сказала она журналистам. «Это был вопрос, на который, надеюсь, теперь ответят с помощью правильных расследований», подчеркнула она.

Сообвиняемый Азила, Сирул Азар Ума, бежал в Австралию незадолго до его приговор был вынесен. В прошлом году Сирул сказал, что будет сотрудничать с любым новым расследованием убийства, если ему будет предоставлено полное помилование.