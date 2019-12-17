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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи объявил об отставке премьер-министра

CA-NEWS (CA) -  Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин объявил об отставке премьер-министра Ли Нак Ёна. Мун сказал журналистам во вторник, что назначил на этот пост Чон Сэ Гюна, политика из правящего лагеря, передает NHK.

Чон Сэ Гюну 69 лет; он избирался депутатом парламента шесть раз. Считается, что он хорошо разбирается в экономических вопросах. В 2016 году, когда на голосование парламента был поставлен вопрос об импичменте тогдашнего президента страны Пак Кын Хе, Чон возглавил слушания в качестве спикера Национальной ассамблеи. Чон вступит в должность премьер-министра после утверждения парламентом.

Ли, со своей стороны, известен как специалист по Японии. Он был назначен на этот пост в мае 2017 года после инаугурации администрации Муна. Он дольше всех находился на посту премьер-министра.

Как показывают результаты разных опросов, граждане Южной Кореи высоко отзываются о богатом опыте Ли и считают его наиболее вероятным следующим президентом страны.

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