Президент Южной Кореи объявил об отставке премьер-министра

CA-NEWS (CA) - Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин объявил об отставке премьер-министра Ли Нак Ёна. Мун сказал журналистам во вторник, что назначил на этот пост Чон Сэ Гюна, политика из правящего лагеря, передает NHK.



Чон Сэ Гюну 69 лет; он избирался депутатом парламента шесть раз. Считается, что он хорошо разбирается в экономических вопросах. В 2016 году, когда на голосование парламента был поставлен вопрос об импичменте тогдашнего президента страны Пак Кын Хе, Чон возглавил слушания в качестве спикера Национальной ассамблеи. Чон вступит в должность премьер-министра после утверждения парламентом.

Ли, со своей стороны, известен как специалист по Японии. Он был назначен на этот пост в мае 2017 года после инаугурации администрации Муна. Он дольше всех находился на посту премьер-министра.

Как показывают результаты разных опросов, граждане Южной Кореи высоко отзываются о богатом опыте Ли и считают его наиболее вероятным следующим президентом страны.