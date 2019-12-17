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  17 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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60 граждан Узбекистана накажут за бунт под Петербургом

CA-NEWS (UZ) -  Граждане Узбекистана устроили бунт на базе в Федоровском. Им якобы не выплатили деньги за работу. Полиция проверила законность их пребывания в России и подлинность патента на работу, сообщили Невские новости.

Утром в понедельник, 16 декабря, на территорию базы ООО «Ич Таж» в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области пришли граждане Узбекистана и потребовали выплаты задолженности по зарплатам. Они утверждали, что им якобы не заплатили за строительство трассы М-11.

Полиция проверила законность пребывания бунтующих на территории России. 60 человек заплатят штраф. А одного привлекут к ответственности за поддельный патент на работу в России.

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