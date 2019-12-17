Австралийка Барди, отучившись в Мельбурне, сегодня работает в монгольском фонде Зориг

CA-NEWS (MNG) - Барди Барклай Саттон, сотрудница программы монгольского фонда Зориг сан "Zorig Foundation". Девушка окончила Мельбурнский университет по специальности психология и антропология и теперь работает в Монголии. Также она работала в World Vision Australia, Oaktree Foundation и Australian Volunteers International.

- Я родилась в Сиднее, Австралия. Мне двадцать семь лет. Мои родители развелись в молодом возрасте, поэтому у меня довольно смешанная семья, мой отец психолог, а моему сводному брату 15 лет и очень типичный подросток, увлекающийся спортом и видеоиграми. Моя мама учитель, актриса и писатель, - так начинает своей рассказ о себе девушка...

- Почему вы решили работать на фонд Зориг в Монголии?

- Когда я окончила университет, я знала, что хочу снова стать частью Австралийской программы добровольцев. Когда я увидела эту вакансию, мне показалось, что это судьба. Это была идеальная смесь, позволяющая извлечь выгоду из имеющегося у меня набора навыков и предоставить хорошие возможности для профессионального роста. Я заканчивала на своей работе молодежную организацию, где в 27 лет вы выходите на пенсию, но я действительно хотел продолжать работать в сфере развития молодежи. Я решила подать заявку. Читая об организации, я была взволнована тем, как программы фонда Зориг вооружают молодых людей навыками, необходимыми им для того, чтобы быть лидерами сегодня, и углубляют свою гражданскую активность посредством проектов по развитию сообщества. Я также была привлечена к низовому подходу фонда Зорига к продвижению демократии путем создания хорошо информированных, способных и ответственных граждан. И через 9 месяцев я могу подтвердить, что они делают все это и даже больше. Тот факт, что это было в Монголии, было просто бонусом, поскольку я никогда не знала много об этой стране раньше.

- Вы работали и изучала психологию и антропологию в университете Мельбурна. А что о вашем жизненном опыте до Монголии?

- Я начала свою карьеру в World Vision в качестве сборщика средств для их программы спонсорства детей. Работа в этой роли помогла мне оценить сложность развития сообщества, я узнала, что лучший способ изменить жизнь ребенка - это изменить мир, в котором они живут. Чтобы разорвать круговорот бедности, вы должны устранить коренную причину и выяснить, что вы должны сами поставить сообщество в центр решений и изменений. После этого я также приняла участие в Vision Generation, молодежном правозащитном движении World Vision. Наша кампания была сосредоточена на низовом уровне вокруг сознательного потребления и движения за справедливую торговлю. Мы помогли повысить осведомленность о том, что сама практика использования детей в качестве рабочей силы обусловлена спросом на дешевые товары, требующие дешевой рабочей силы. Каждая покупка, которую вы делаете, рассказывает историю о том мире, в котором вы хотите жить. Если вы покупаете футболку за 5 долларов, кто-то страдает на другом конце, чтобы вы могли сэкономить деньги. Выбирая качественные, этические товары или товары, сертифицированные по правилам справедливой торговли, такие как одежда, шоколад, чай и кофе, вы выбираете кошелек для более справедливого мира. Совсем недавно я была в Oaktree Foundation, крупнейшем австралийском агентстве международного развития, возглавляемом молодежью. Сначала я добровольно участвовала в политической пропаганде, лоббировал важность программы помощи Австралии, а затем занималась сбором средств и привлечением общественности, помогая поддерживать программы образования и молодежного лидерства в Камбодже и Восточном Тиморе.

- Какие новые программы и проекты вы смогли осуществить с молодежью в Монголии?

- Летом я работала над Программой молодых ученых, которая поддерживает 30 самых ярких молодых людей в Монголии, которые проходят через процесс поступления в международные колледжи. Уже девятый год программа очень конкурентоспособна и привлекает самых страстных, амбициозных людей. Тем не менее, оборотной стороной успеха является стремление быть успешным, поэтому я провела положительную психологическую подготовку во время лагеря, чтобы помочь этим студентам поддержать свое психическое благополучие в один из самых стрессовых периодов в их жизни. Мы преподавали йогу, медитацию, благодарность, развитие мышления и направляли их в доступные сети поддержки в Монголии, когда дела идут слишком много. Во всем мире молодые люди испытывают растущий уровень плохого психического здоровья, поэтому очень важно, чтобы они знали, что там есть помощь. Я также недавно поддержала Фонд Зорига в сотрудничестве с посольством США, чтобы помочь в реализации первой программы по ускорению развития предпринимательства среди молодежи. За 5 дней мы обучили 20 начинающих предпринимателей в области технологий по таким темам, как бизнес-планирование, дизайнерское мышление, маркетинг, брендинг и завершили соревнование, которое объединило команды с потенциальными инвесторами. Эта программа была настолько важна, что она затрагивала две важнейшие проблемы развития безработицы среди молодежи и экономического роста. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, сектор информационных технологий имеет огромные перспективы для содействия диверсификации и росту экономики Монголии. Особенно учитывая, сколько молодых людей используют смартфоны и социальные сети".

- Что является самым сложным аспектом работы с молодыми монголами? Можете ли вы поделиться своими впечатлениями?

- Это отличный вопрос. Я была невероятно впечатлена талантливыми молодыми людьми, с которыми мне приходится работать. Однако проблемой, безусловно, является неравный доступ к качественному образованию в Монголии. Трудно играть в догонялки с разрывом возможностей между государственными и частными школами. Чтобы преуспеть в современном быстро меняющемся обществе, необходимы навыки обучения 21-го века, такие как критическое мышление, креативность, сотрудничество, общение и язык. Тем не менее, во многих школах все еще преподают через письменное обучение, которое является просто копированием запоминания знаний, поэтому ученики оказываются недостаточно подготовленными, когда приходит время для трудоустройства.

- Какое впечатление у вас сложилось о Монголии?

- Монголия является счастливой страной № 13. До сих пор я посетила 8 аймаков на севере, юге и в центральной Монголии. Моя поездка к цаатан-оленеводам, несомненно, была опытом, который я не забуду никогда. Для посещения далекой восточной тайги на крайнем севере Монголии это был 8-дневный обратный рейс. Определенно стоит усилий и волшебного опыта. Антропологу во мне очень повезло, что сообщество приветствовало нас, чтобы узнать об их культуре и повседневной жизни оленеводов и шаманов. Как австралийка, у нас есть повествование о честности, поэтому я думаю, что этот дискурс справедливости в сочетании с нашим обществом свободы слова невероятно расширил возможности и подогревал молодых людей, таких как я, в борьбе за то, что мы считаем правильным. Но более чем философски участие молодежи является критически важным практически, более 50 процентов населения мира моложе 30 лет, и более 90 процентов всех молодых людей живут на Глобальном Юге. К сожалению, хотя, как демографическая, мы часто искажаемся и недооцениваем традиционные структуры власти и не допускаем процесс принятия решений. Вот почему я люблю работу, которую делает Фонд Зорига, возвращая молодых людей на место водителя, давая им возможность быть агентами перемен.