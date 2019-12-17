Ташкентский зоопарк отдадут частной компании

CA-NEWS (UZ) - Ташкентский зоопарк реорганизуется и передается в управление OOO Wildlife Care, которое обязуется вложить в развитие зоопарка в течение следующих пяти лет $5 млн, следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 13 декабря.

Эти деньги пойдут на улучшение инфраструктуры до мировых стандартов — планируется построить новые вольеры и реконструировать старые, увеличить разнообразие животных, организовать для них центр реабилитации, а для сотрудников — центр повышения квалификации.

Зоопарк, находясь в ведомстве государства, не смог самоокупиться. На данный момент он является убыточным и устаревшим. В случае передачи зоопарка в частные руки, на протяжении 30 лет он будет в ведении компании. За этот период времени он должен превратиться в прибыльное предприятие, отвечающее мировым стандартам. Ожидается, что в зоопарке появятся онлайн-билеты, мерчендайзинг, мобильные приложения, улучшенные условия содержания животных.