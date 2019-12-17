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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава «Тошшахартрансхизмат» освобожден от занимаемой должности

CA-NEWS (UZ) -  Компанию «Тошшахартрансхизмат» временно возглавил начальник Транспортного управления города Ташкента Анвар Джураев, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Решением хокима города Ташкента от 16 декабря произошли изменения состава руководства АО «Тошшахартрансхизмат».

В связи с освобождением от занимаемой должности председателя правления АО «Тошшахартрансхизмат» Мохира Валиева, его полномочия до назначения нового управляющего временно возложены на начальника Транспортного управления города Ташкента Анвара Джураева.

Причины увольнения не уточняются. Напомним, что Валиев возглавлял «Тошшахартрансхизмат» с прошлого года.

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