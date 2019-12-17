В Узбекистане избиратели не имеют реального выбора среди кандидатов в депутаты, - Human Rights Watch

Хью Уильямсон

CA-NEWS (UZ) - Международные наблюдатели за выборами обеспокоены тем, что правила, регулирующие парламентские выборы в Узбекистане, не дают избирателям подлинного выбора кандидатов, заявила Хьюман Райтс Вотч.

Эти выборы стали первыми после прихода к власти в 2016 году президента Шавката Мирзиёева, и правительство рассматривает их как ключ к процессу реформ, которые он инициировал, отмечается в заявлении организации.

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) предупредило, что в соответствии с пересмотренным Кодексом о выборах в Узбекистане «ограничения или отсутствие гарантий основных свобод» остаются без внимания. Все пять зарегистрированных партий на выборах действуют в политических рамках, определенных правительством, и никакие независимые или оппозиционные партии не были допущены к участию в выборах.

«В Узбекистане недавно были проведены важные реформы, поэтому упускается возможность, что этот дух реформ не распространится на эти парламентские выборы», - сказал директор Хьюман Райтс Вотч по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. В будущем Ташкент должен позволить независимым партиям и кандидатам участвовать в таких выборах».

Напомним, что 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.