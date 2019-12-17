В Узбекистане открывается горнолыжный комплекс «Амирсой»

CA-NEWS (UZ) - Открытие горнолыжного курорта Amirsoy запланировали на 21 декабря. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

В декабре 2018 года представители курорта сообщили, что открытие планируется в январе 2019 года, а еще месяц спустя — уже на конец 2019 года.

Горнолыжный курорт Amirsoy расположен на 892 гектарах и рассчитан на 580 мест. Проект предусматривает создание 300 новых рабочих мест, общая стоимость — $100 млн.

Общая протяженность трасс различного уровня сложности — 15 км, перепад высот на трассах составляет 660 метров.