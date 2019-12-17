РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай ввел в строй первый авианосец собственной постройки

CA-NEWS (CA) -  Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной. Об этом сообщает «Синьхуа».

Известно, что на церемонии передачи авианосца на вооружение Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) присутствовал председатель страны Си Цзиньпин. Отмечается, что на причале возле китайского корабля выстроились около пяти тысяч моряков и строителей.

В этом году он прошел переоснащение и модернизацию. «Шаньдун» был создан по тому же проекту, но исключительно силами национальной промышленности.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • ГУВД начало проверку по факту избиения жителя Ташкента за посты в соцсетях
  • Скульптуры двух достопримечательностей Праги построены в Улан-Баторе
  • В Улан-Баторе объявлен отбор студентов на обучение на Украине
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×