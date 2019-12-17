Китай ввел в строй первый авианосец собственной постройки

CA-NEWS (CA) - Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной. Об этом сообщает «Синьхуа».

Известно, что на церемонии передачи авианосца на вооружение Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая (НОАК) присутствовал председатель страны Си Цзиньпин. Отмечается, что на причале возле китайского корабля выстроились около пяти тысяч моряков и строителей.

В этом году он прошел переоснащение и модернизацию. «Шаньдун» был создан по тому же проекту, но исключительно силами национальной промышленности.

