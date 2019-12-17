Россия выделит ООН около $17 млн на восстановление Сирии

CA-NEWS (CA) - В 2019 году Россия выделит структурам ООН около $17 млн (около 1 млрд руб.) на восстановление Сирии. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали на официальном портале правовой информации, передает РБК.



Согласно документу, до $5,8 млн (около 363 млн руб.) направят в бюджет Программы развития ООН для оказания помощи наиболее пострадавшим во время войны муниципалитетам. Еще до $5 млн (около 313 млн руб.) выделят в Детский фонд ООН для восстановления системы образования и детского здравоохранения. Кроме того, по $3 млн (около 188 млн руб.) планируют направить в бюджет Всемирной организации здравоохранения и в бюджет Фонда ООН в области народонаселения.

В документе указывается, что средства выделят за счет средств федерального бюджета, которые предусмотрены для МИД России. В министерстве должны согласовать порядок перечисления и использования выделенных средcтв с российским Минфином и структурами ООН, говорится в распоряжении.