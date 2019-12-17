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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана прибыл в Японию с официальным визитом

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 декабря прибыл в город Нагою, который значится первым пунктом в программе официального визита в Японию.

В международном аэропорту Тюбу главу государства встретили заместитель министра иностранных дел Японии Cиничи Накатани, мэр города Нагоя Такаси Кавамура и другие официальные лица, сообщила пресс-служба президента.

Основные мероприятия визита начнутся 18 декабря.

Президент Республики Узбекистан проведет ряд двусторонних встреч и мероприятий в городах Нагоя и Токио.

В Нагое пройдут переговоры с руководителями префектуры Аичи и мэрии города, а также предусматривается посещение Университета Нагои.

В тот же день в Токио планируются встречи с заместителем Премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, активом Парламентской лиги дружбы "Узбекистан-Япония", а также представителями ведущих японских компаний и банков.

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