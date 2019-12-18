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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана рассмотрит два финансовых соглашения на предмет ратификации

CA-NEWS (TJ) -  Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит два финансовых соглашения на предмет ратификации завтра, 18-го ноября на очередном заседании шестой сессии.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов, на предмет ратификации предлагаются финансовые соглашения по проектам «Реабилитация участка Кизилкала-Бохтар автодороги Душанбе-Бохтар» (разработка детального проекта) и «Улучшение медицинского обслуживания матери и ребёнка в четырёх районах Хатлонской области РТ».

По словам М.Султонова, проект реабилитации автодороги предусматривает ратификацию грантового соглашения между правительством РТ и Японским Агентством международного сотрудничества.

В медицинском проекте ожидается ратификация соглашения между Республикой Таджикистан и Исламским Банком Развития.

В повестку дня также включены поправки в законы РТ «Об ипотеке» и в Налоговый кодекс РТ.

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