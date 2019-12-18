В Узбекистане два спортсмена отстранены от соревнований из-за допинга

CA-NEWS (UZ) - Член национальной сборной Узбекистана по борьбе Гульнор Сулейманова дисквалифицирована на четыре года.

По данным местных СМИ, анализ крови спортсменки, выступавшей на чемпионате мира по футболу в Южной Корее показал наличие запрещенного вещества - метаболита.

Гульнор Сулейманова завоевала золотую медаль на Азиатских играх 2018 года. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации борьбы Узбекистана, наказание не связано с прошлогодней победой.

Помимо Сулеймановой, из-за допинга на 2 года дисквалифицирован борец Аброр Джабборов, выступающий в весовой категории 60 кг.

Достижения обоих спортсменов на чемпионате мира в Южной Корее были анулированны.