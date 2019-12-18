Монголия стремится получить лицензию Международного совета крикета

CA-NEWS (MNG) - Крикет в данное время пользуется большой популярностью в Монголии. Сотни молодых людей берут свою биту и мяч, чтобы играть в крикет каждые выходные в городах и аймаках Монголии. А в это время на национальном уровне идет процесс получения лицензии Международного совета крикета.

Г.Баттулга, президент Монгольской ассоциации крикета, посетил Австралию на этой неделе, чтобы узнать больше об административной стороне спорта.

Тренер Даваа проводит сессии в Улан-Баторе, а также в аймаках, включая Архангай, Баянхонгор, Дархан, Хэнтий, Өмнөговь и Өвөрхангай. Проиграв менее года, аймак Баянхонгор занял второе место на Национальных юношеских играх в сентябре 2019 года после столичного хайона Хан-Уул, который играет уже шесть лет. Даваа уже провел более 650 тренерских сессий в Монголии!

Крикет (англ. cricket) — командный неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, в которых используются бита и мяч. Крикет зародился в XVI веке на юге Англии. К концу XVIII столетия игра стала одним из национальных видов спорта. Экспансия Британской империи способствовала распространению игры по всему миру. Первые тестовые матчи между сборными командами были проведены в середине XIX века. Крикетный матч предполагает соревнование двух команд, каждая из которых представлена одиннадцатью спортсменами. Игра проходит на травяном поле, имеющем форму эллипса. В центре поля расположена прямоугольная земляная площадка — питч. Длина питча составляет 22 ярда или чуть более 20 метров, ширина — 10 футов или 3 метра. На торцах питча находятся деревянные калитки Игровые зоны на концах питча отделяются от его основного пространства специальными полосами, кризами.

Международный совет крикета (англ. International Cricket Council, ICC) — ведущая международная организация в мире крикета, осуществляющая глобальное регулирование данным видом спорта. Организация была создана 15 июня 1909 года под названием Имперская крикетная конференция (англ. Imperial Cricket Conference), в 1965 приняла название Международной крикетной конференции (англ. International Cricket Conference), и, наконец, в 1989 году состоялся переход к нынешнему формату и названию. Основателями организации выступили представители Англии, Австралии и Южной Африки.

Сейчас в состав организации входят 106 национальных крикетных федераций.