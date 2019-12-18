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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане государство гарантировало каждому ребёнку право на годовое обучение в детском саду

CA-NEWS (UZ) -  16 декабря президент Узбекистана подписал закон «О дошкольном образовании и воспитании».

По данным министерства юстиции, документ определяет основные направления государственной политики в этих сферах и государственные гарантии по дошкольному образованию и воспитанию.

Согласно закону, государство гарантирует право каждого ребенка на получение в государственных детских садах обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию за год до его поступления в школу. Дошкольное учреждение может быть государственным или негосударственным.

Определены также типы дошкольных образовательных организаций:

- общего типа;

- многопрофильная специализированная;

- с инклюзивными группами;

- комбинированного типа.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

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