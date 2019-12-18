В Узбекистане государство гарантировало каждому ребёнку право на годовое обучение в детском саду

- Узбекистан, общество
- 9:41, 18 декабря 2019
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- Обновлено: 10:22, 18 декабря 2019 English
CA-NEWS (UZ) - 16 декабря президент Узбекистана подписал закон «О дошкольном образовании и воспитании».
По данным министерства юстиции, документ определяет основные направления государственной политики в этих сферах и государственные гарантии по дошкольному образованию и воспитанию.
Согласно закону, государство гарантирует право каждого ребенка на получение в государственных детских садах обязательной годичной подготовки к общему среднему образованию за год до его поступления в школу. Дошкольное учреждение может быть государственным или негосударственным.
Определены также типы дошкольных образовательных организаций:
- общего типа;
- многопрофильная специализированная;
- с инклюзивными группами;
- комбинированного типа.
Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.