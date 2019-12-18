В Хорезме будет создан национальный парк площадью 21 687 га

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана 14 декабря приняло постановление «О создании Хорезмского национального парка».

По данным Министерства юстиции, Хорезмский национальный парк общей площадью 21 687,5 га будет создан в Ургенчском, Ханкинском, Хивинском, Янгибазарском и Хазараспском районах Хорезмской области.

Природный парк будет считаться подразделением Государственного комитета по экологии.

Постановлением также утверждены площади земель, предоставленных Хорезмскому национальному парку для постоянного пользования, а также земли, отведенные под природоохранные, рекреационные и хозяйственные зоны.