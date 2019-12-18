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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Папа римский снял режим секретности с дел о педофилии

CA-NEWS (CA) -  Папа римский Франциск упразднил режим «папской секретности» с дел, связанных с педофилией среди священнослужителей. Такое решение было принято после того, как в адрес Ватикана усилилась критика со стороны тех, кто утверждал, что этот режим служит защите педофилов и препятствует правоохранительным органам в расследовании преступлений. «Папская секретность» действовала с 2001 года по решению Бенедикта XVI, как утверждалось – в интересах жертв насилия и защиты репутации подозреваемых, передает Euronews.

В марте кардинал Джордж Пелл, который считался одной из наиболее влиятельных фигур в Ватикане, был приговорён к шести годам заключения. Суд Австралии признал его виновным в совершённом в 1996 году надругательстве над двумя 13-летними мальчиками, певшими в церковном хоре. Позднее поданная Пеллом апелляция была отклонена.

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