Погибли двое младенцев, трое детей получили ожоги – крупный пожар произошел в Торгае

CA-NEWS (KZ) - В доме, где произошло возгорание, жила семья из 10-ти человек. Из них четверо погибли Это стало трагедией для всего поселка Торгай. Односельчане выражают соболезнования землякам и помогают тем, кто сейчас находится в больнице, сообщает qostanai.media.



Пожар произошел вечером 15 декабря, когда семья села ужинать. В доме проживали 10 человек – 5 взрослых и 5 детей. Через 20 минут после начала возгорания рухнула крыша.

Из-за чего конкретно вспыхнул огонь, сейчас устанавливают специалисты ДЧС Костанайской области. На месте был обнаружен повреждённый газовый баллон.

В больницу с ожогами были госпитализированы мужчина 1986 г.р и девушка 1997 г.р. Они получили 45 и 40% ожогов тела.

Дети – 2009, 2011 и 2014 г.р. – находятся в больнице Аркалыка с ожогами второй степени.

На месте пожара были обнаружены трупы женщин 1938 и 1985 г.р. Также погибли двое детей, мальчик и девочка, которым не было еще и года.

Один из членов семьи в то время, когда начался пожар, находился на работе. О трагедии мужчина узнал позже.