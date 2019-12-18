Глава Ташкента провёл встречу с мэром города Нагоя в Японии

CA-NEWS (UZ) - 17 декабря в городе Нагоя прошла встреча с мэром Т.Кавамура, сообщил правительственный портал Узбекистана.



В составе делегации Узбекистана на встрече также присутствовал хоким Ташкента Джахангир Артыкходжаев.

В ходе беседы Т. Кавамура поделился общими впечатлениями от недавней поездки в Узбекистан, выразив восхищение как колоритом и самобытностью узбекской культуры, так и уровнем экономического развития страны.

Был рассмотрен ход подготовки к визиту на высшем уровне - японская сторона подчеркнула особое значение данного события для сближения двух государств, развития и расширения двустороннего сотрудничества в ширком спектре перспективных направлений.

Речь также зашла о практических механизмах реализации "Дорожной карты" о сотрудничестве между городами Нагоя и Ташкент. Стороны обсудили совместные инвестиционные проекты и активизацию торговли в сферах, а также развитие сотрудничества в туристической сфере - увеличение количества туристов из Японии, посещающих Узбекистан, создание и развитие туристической инфраструктуры и перспективные меры по интенсификации авиасообщения между двумя странами.