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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВФ предостерегает отрасль животноводства Монголии от угроз

CA-NEWS (MNG) -  Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), животноводческая отрасль Монголии, которая когда-то была главным двигателем экономики страны, сталкивается с угрозами изменения климата и чрезмерного стравливания пастбищы. Фонд добавил, что национальные и региональные издержки для экономического роста и неравенства будут продолжать расти без незамедлительных политических действий.

На животноводческую отрасль Монголии приходится почти 90% сельскохозяйственного производства и занято 25% монголов, что обеспечивает больше рабочих мест, чем в любом другом секторе. Основные проблемы возникают в этом секторе, так как жаркое и сухое лето наряду с массивным перевыпасом привели к резкому ускорению деградации земель. Поврежденная земля, в свою очередь, наносит ущерб кормам для скота и оставляет животных плохо подготовленными к выживанию, все более частым экстремальным приступам холодной погоды.

С 1990 года количество животных выросло в три раза до 70 миллионов, что значительно превышает грузоподъемность земли. Анализ МВФ показывает, что процент смертей домашнего скота после холодных периодов является наибольшим в провинциях, где наблюдалось наибольшее увеличение поголовья скота. В целом, эти потери богатства могут достигать 12 процентов ВВП в течение экстремальных зим.

Правительство Монголии пытается остановить деградацию земель с помощью официальных целевых показателей по животноводству в Национальной программе по животноводству, установив ограничения на количество скота, которые отражают пропускную способность пастбищ. Меры, однако, остались в основном без внимания, и фактическое количество скота в два раза превышает требуемый уровень.

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