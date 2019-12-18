Два начальника отделов "Казахмыса" погибли, врезавшись на авто в поезд

CA-NEWS (KZ) - 17 декабря три работника "Казахмыса" попали в смертельную аварию на железнодорожном переезде в Карагандинской области: два человека скончались на месте, один находится в реанимационном отделении - за его жизнь борются врачи, передает Zakon.kz.

Сообщается, что за рулем авто находился 56-летний мужчина, который погиб на месте. Авария унесла жизнь и другого 33-летнего сотрудника компании. В реанимации находится их 47-летний коллега.

Детали и причины аварии выясняют сотрудники полиции. Оказалось, что на переезде не было шлагбаума.

Ведется расследование по факту нарушения ПДД, повлекших за собой смерть нескольких человек.

Более подробная информация будет озвучена после судебно-медицинских экспертиз.