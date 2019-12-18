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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В аэропорту Внуково задержана крупная партия метадона, направляющаяся в Таджикистан. ООН сообщила, что груз принадлежит им

CA-NEWS (TJ) -  Федеральная таможенная служба России сообщила об обнаружении крупной партии метадона, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник, 17 декабря, незадекларированный перевозчиком груз был обнаружен в начале декабря в аэропорту Внуково. Палеты с 2,4 тыс литровых бутылок с бесцветной жидкостью были выгружен из самолета, прибывшего из Кёльна, на склад временного хранения.

6 декабря таможня "Внуково" возбудила уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в особо крупном размере".

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.

"Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, партия "была перехвачена после неправильной маркировки". "ПРООН находится в контакте с российскими властями в целях решения этого вопроса", - добавил представитель организации.

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