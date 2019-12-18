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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегацию ЦИК России на парламентских выборах в Узбекистане возглавил Николай Булаев
Николай Булаев
Николай Булаев

CA-NEWS (UZ) -  Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев возглавит делегацию от ЦИК РФ, которая примет участие в наблюдении за парламентскими выборами в Узбекистане 22 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба комиссии.

22 декабря в Узбекистане пройдут выборы в законодательную палату Олий мажлиса. В международном наблюдении за выборами примут участие заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, члены ЦИК России Антон Лопатин и Евгений Шевченко, руководитель ФЦИ при ЦИК России Михаил Попов, а также представители аппарата Центризбиркома.

Ранее в Центризбиркоме сообщали, что делегацию должна была возглавить председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Напомним, что в выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия «Миллий тикланиш», Социал-демократическая партия «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

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