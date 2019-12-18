Узбекистан и японскую префектуру Аичи может связать авиарейс

CA-NEWS (UZ) - Программа пребывания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японии началась утром 18 декабря со встречи с губернатором префектуры Аичи Хидэки Омурой.

Стороны отметили плодотворные контакты между Узбекистаном и префектурой Аичи в сфере образования и культуры, сообщила пресс-служба главы государства.

Особо подчеркнуты возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества и продвижения конкретных проектов в области инноваций, промышленности, сельского хозяйства, включая создание совместных агрокластеров, туризма, академических обменов.

В качестве партнера с узбекской стороны для префектуры определена Ташкентская область.

Достигнута договоренность об организации взаимных визитов и проработке открытия авиасообщения с Аичи.