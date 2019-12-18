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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С 2020 года рис в Узбекистане начнут выращивать в кластерах

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 2020 года рис начнут выращивать в кластерах. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 12 декабря текущего года.

Согласно документу, начиная с урожая 2020 года в стране организуются рисоводческие кластеры. Рисоводческий кластер, используя современные инновационные технологии производства обеспечивает выращивание риса и на договорной основе его закупку, сортировку, хранение, переработку, поставку готовой продукции на внутренний и внешний рынок.

Рисоводческим кластерам, в соответствии с Земельным кодексом, выделяются сроком от 30 до 50 лет земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Для организации деятельности рисоводческого кластера не требуется принятия отдельных нормативно-правовых актов.

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