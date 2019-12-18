Создается ассоциация «Узбекшоличилик», призванная обеспечить производство высококачественного риса

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане создается Ассоциация «Узбекшоличилик», которая будет ответственна за обеспечение производства риса высоких сортов. Это следует из постановления правительства от 12 декабря текущего года.

Основными задачами новой организации определены удовлетворение потребности населения в рисовой продукции, координация выполнения принятых программ по широкому внедрению научно обоснованных методов выращивания риса, а также ресурсосберегающих технологий.

Ассоциацию будет содействовать введению в работу современных производственных мощностей, а также получению государственной поддержки в привлечении для строительства закрытых емкостей иностранных инвестиций, в том числе средств международных финансовых институтов.

Источниками финансирования Ассоциации – членские взносы и добровольные отчисления рисоводческих кластеров, рисоводческих хозяйств и перерабатывающих предприятий, спонсорские средства, международные гранты и средства технического содействия.