Монгольская активистка убедила пастухов защищать снежных барсов, а не убивать их

CA-NEWS (MNG) - Монгольская активистка Баяржаргал Агваанцэрэн возглавила создание первого в мире заповедника для исчезающих снежных барсов. В интервью сайту e360 активистка рассказывает , как она помешала местным пастухам убить ирбисов и теперь они патрулируют заповедник, чтобы защищать животных.



Баяржаргал Агваанцэрэн провела 20 лет, путешествуя в отдаленных районах пустыни Гоби в Монголии, сражаясь за защиту местных снежных барсов.

50-летняя учительница, ставшая активистом, в 2016 году убедила парламент Монголии создать первый в мире национальный заповедник специально для находящихся под угрозой исчезновения животных. Это связывает две существующие охраняемые территории, чтобы создать непрерывную безопасную зону для видов, охватывающих 31 000 квадратных миль, где проживает более трети из примерно 1000 снежных барсов страны.

Создание заповедника привело к запрету всей добычи в одном из ключевых мест обитания животных. В стране, которая так зависит от добывающих отраслей — уголь и минералы составляют 85 процентов экспорта — ее достижения поразительны. Она приписывает это поддержке отдаленных сообществ скотоводов, людей, которых она превратила из пастухов, которые считали леопардов в своих врагов в патрулирование заповедника для их защиты.

В апреле работа Баяраа (короткий вариант ее имени) по спасению снежных барсов Монголии получила премию Goldman Environment Prize — ежегодную награду, присуждаемую активистам в области охраны окружающей среды с шести континентов.

-Я выросла в маленькой деревне на севере Монголии, где мой отец был учителем. После изучения языков и литературы в столице страны Улан-Баторе, я работала учителем и переводчиком для ведущего американского исследователя снежного барса Тома Маккарти. Для него я взяла интервью у пастухов на юге Монголии об их отношении к леопардам. Я была подключена. Они стали работой моей жизни. В 2007 году я создала Фонд сохранения снежного барса в Монголии для проведения исследований и расширения охраны природы на уровне общин, -говорит она.

-В мире осталось только от 4500 до 7000 снежных барсов, которые обычно прячутся и охотятся в отдаленных горных районах Азии. Монголия занимает второе место по численности популяции снежных барсов в мире после Китая, которое, по оценкам, составляет от 1000 до 1200 ирбисов. Мы считаем, что около четверти популяции них Монголии проживает в горах региона Южная Гоби, недалеко от границы с Китаем. Это критическая среда обитания и миграционный маршрут для ирбисов, с одной из самых густых популяций в мире. Многие [ирбисы] живут в двух национальных парках — в национальном парке Гоби Гурвансайхан и в Великом Гоби, в строго охраняемом районе, где они находят своих основных видов добычи, таких как сибирский козерог и архар, дикий горный баран. Они очень неуловимы. За 20 лет работы в этих отдаленных районах я еще не видела ни одного в дикой природе. Но наши исследования ошейников показывают, что они много передвигаются. А некоторые живут на горных пастбищах между парками, где они иногда охотятся на стада коз. Здесь мы создали новый заповедник, -рассказала она.

-Когда я работала с Томом, пастухи говорили мне, что снежные барсы были их врагами, потому что они совершали набеги на их стада и наносили ущерб их источникам существования. Существует некоторое вмешательство, для шкурок, а также костей для лекарств. Но большинство убийств ирбисов пастухами является расплатой за потерю домашнего скота. Это понятно. Я никогда не обвиняла их. В целом потери коз и прочего скота невелики. Но для бедного пастуха потеря даже нескольких коз - большая потеря. Я помню, как в 2009 году, когда наш фонд только начал долгосрочное изучение снежного барса с помощью ошейников GPS, мне позвонили из нашего исследовательского лагеря и сказали, что одна из первых двух наших кошек была найдена мертвой. Мы хорошо знали животное по его следам. Он был нам как друг. Мы дали ему имя: Баяртай. Но он вошел в загон для скота и убил 26 животных. Это было очень большой потерей для пастухаа, поэтому он убил снежного барса в отместку. Этот опыт заставил нас задуматься о том, как мы могли бы помочь положить конец конфликту. Мы не хотели использовать силу закона. Мы хотели поработать с пастухами, чтобы привести их в соответствие с экономическими потерями, которые они понесли от ирбисов. Одним из способов продвижения вперед было помочь им диверсифицировать свои доходы. С тех пор, как я впервые начала работать с ними более 20 лет назад, я хотела помочь им увеличить свой доход, делая поделки, такие как игрушки, сумки и ожерелья из шерсти и других местных материалов, и находя рынки, на которых вырезали посредников. Мы создали Snow Leopard Enterprises, которая теперь продает изделия кустарного промысла по всему миру через американский Snow Leopard Trust. Мы также рассмотрели страхование домашнего скота, чтобы финансово защитить скотоводов от потерь из-за нападений ирбисов. В Монголии люди обычно ничего не страхуют. Итак, мы создали схему. Это очень местный. Первые пять лет мы поддерживали финансирование, но теперь они сами управляют им. Каждый подписчик должен взять на себя обязательство защищать снежных барсов и оставлять свободные от ссадины участки, чтобы помочь естественной добыче ирбисов, что должно уменьшить нападения на их стада, -объяснила Баяраа.

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Так в чем же сейчас главная угроза снежным барсам?

- Около 10 лет назад мы обнаружили растущую новую угрозу как для ирбисов, так и для пастухов: добыча полезных ископаемых. Шахты занимают место обитания ирбисов и отпугивают их добычу, а также уменьшают пастбища пастухов. К счастью, создание заповедника остановило выдачу новых лицензий на добычу. Мы надеялись, что старые действующие лицензии, которые не были использованы, скоро истекают. Но потом мы обнаружили, что была лазейка. Горнодобывающие компании продавали друг другу старые лицензии, что автоматически продлевало им жизнь. Мы никогда не освободимся от угрозы. Таким образом, мы поняли, что нам нужен более высокий уровень защиты: государственный резерв, который может аннулировать все лицензии на добычу. Мы начали национальную кампанию.

В последние десятилетия добыча полезных ископаемых в Монголии процветает. Особенно в Южной Гоби, где есть огромные угольные шахты, такие как шахта Таван-Толгой, одна из крупнейших в мире. Мы знали, что будет трудно остановить дальнейшее расширение. Горнодобывающие интересы в Монголии, конечно, политически намного сильнее, чем интересы сохранения. Но наше сотрудничество с местными жителями дало нам силы продолжать. Пастухи сказали нам, что когда-то ожидали, что горнодобывающая промышленность принесет им пользу. Но они пришли к пониманию, что вместо этого это сделало их средства к существованию уязвимыми, потому что они потеряли пастбища. Доверие, которое мы создали с ними, действительно помогло. Кабинет министров отклонил наше предложение трижды превратить местный заповедник в государственный. Но мы получили широкую общественную осведомленность о том, что эта земля нуждается в защите, и две женщины-депутаты национального парламента поддержали нас. В 2016 году все сложилось. Приближались выборы. Мы использовали это. Политики хотели голоса и дали обещания. Я до сих пор удивляюсь, что если бы мы победили без выборов. Мы никогда не узнаем, но вскоре после этого был объявлен государственный резерв. И все лицензии на добычу в заповеднике были отозваны, последняя в конце прошлого года.

Какое будущее вы видите для региона?

- Я надеюсь ... Большинство стран в настоящее время становятся все более городскими. Но хотя Улан-Батор большой и сильно загрязненный, половина населения Монголии по-прежнему живет в сельской местности, и большинство из них проживают в скотоводческих общинах. Но мы должны оставить место для снежных барсов, особенно в таких местах, как Южная Гоби. И если в конечном итоге они не будут захвачены шахтами, эти места должны будут поддерживать экономику другими способами. Я уверена, что скотоводство продолжит быть частью этого. Но я думаю, что у нас может быть хорошо управляемая туристическая программа — основанная на снежных барсах и управляемая местными сообществами. Люди придут в надежде увидеть горных призраков. И я надеюсь, что однажды я тоже увижу его.