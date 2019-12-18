Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности посла Казахстана в России

CA-NEWS (KZ) - Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
9 декабря ему исполнилось 63 года.
Биография:
Тасмагамбетов Имангали родился 9 декабря 1956 года в Гурьевской области в селе Новобогат.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина (1979) - учитель географии, биологии.
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат философских наук, тема кандидатской диссертации: "Мировоззренческие аспекты исследования социально-территориальных различий" (1990)
· Доктор политических наук, тема докторской диссертации: "Стратегия формирования социальной политики в транзитных политических системах (на примере Республики Казахстан)" (1998)
Трудовой стаж:
· Тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области (1973-1974);
· Учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979);
· Заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983);
· Первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985);
· Заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986);
· Первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988);
· Заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989);
· Первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (12.1989-09.1991);
· Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи (09.1991-08.1993);
· Помощник Президента Республики Казахстан (08.1993-03.1995);
· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (03.1995-10.1997);
· Заместитель Премьер-министра - Министр образования и культуры Республики Казахстан (17.03.1997-10.1997);
· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.1997-09.1998);
· Первый помощник Президента Республики Казахстан (09.1998-17.02.1999);
· Аким Атырауской области (18.02.1999-14.12.2000);
· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (15.12.2000-27.01.2002);
· Премьер-министр Республики Казахстан (28.01.2002-11.06.2003);
· Государственный секретарь Республики Казахстан (13.06.2003-09.03.2004);
· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (10.03.2004-07.12.2004);
· Аким города Алматы (08.12.2004-04.04.2008);
· Аким города Астаны (04.04.2008-22.10.2014);
· Министр обороны Республики Казахстан (с 22.10.2014; переназначен - 30.04.2015-09.2016);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (13.09.2016-02.2017);
· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 02.2017)
Прочие должности:
· Член Политбюро Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991);
· Член президиума политсовета Союза "Народное единство Казахстана" (1993-1995);
· Председатель наблюдательного совета Акционерного общества закрытого типа "Акционерный народный сберегательный банк Казахстана" (07.1995-05.1997);
· Председатель наблюдательного совета "Alem Bank Kazahstan" (02.1996-01.1997);
· Член Совета безопасности Республики Казахстан;
· Председатель общественного совета по реализации государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 гг.;
· Председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO;
· Почётный президент Федерации пулевой стрельбы Республики Казахстан, И.о. президент Федерации волейбола Республики Казахстан (1996-1997);
· Председатель правления Международного фонда имени академика А.Х. Маргулана, член редакционной коллегии "Сочинения А.Х. Маргулана в 14-ти томах", председатель редакционного совета ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня "Саясат-Политика", член редакционного совета ежеквартального научного журнала "Евразийское сообщество";
· Председатель Государственной комиссии Республики Казахстан по проведению Года десятилетия независимости;
· Организатор ряда международных культурологических экспедиций в Монголию, Западный Казахстан и Астраханскую область Российской Федерации ("Каспий: нефть и культура") и др. Итогом одной из них (2000) стало возвращение из Монголии в Казахстан копии памятника древнетюркского монументального письма по камню - Куль-Тегин;
· Член совета директоров АО "Новый университет Астаны" (06.2009), АО "Назарбаев Университет" (06.2010).