Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности посла Казахстана в России

CA-NEWS (KZ) - Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России в связи с достижением пенсионного возраста. Указ об этом подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

9 декабря ему исполнилось 63 года.

Биография:

Тасмагамбетов Имангали родился 9 декабря 1956 года в Гурьевской области в селе Новобогат.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина (1979) - учитель географии, биологии.

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат философских наук, тема кандидатской диссертации: "Мировоззренческие аспекты исследования социально-территориальных различий" (1990)

· Доктор политических наук, тема докторской диссертации: "Стратегия формирования социальной политики в транзитных политических системах (на примере Республики Казахстан)" (1998)

Трудовой стаж:

· Тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области (1973-1974);

· Учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области (1979);

· Заведующий организационным отделом Махамбетского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1983);

· Первый секретарь Гурьевского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985);

· Заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана (1985-1986);

· Первый секретарь Гурьевского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1986-1988);

· Заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана, секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989);

· Первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (12.1989-09.1991);

· Председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи (09.1991-08.1993);

· Помощник Президента Республики Казахстан (08.1993-03.1995);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (03.1995-10.1997);

· Заместитель Премьер-министра - Министр образования и культуры Республики Казахстан (17.03.1997-10.1997);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан (10.1997-09.1998);

· Первый помощник Президента Республики Казахстан (09.1998-17.02.1999);

· Аким Атырауской области (18.02.1999-14.12.2000);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (15.12.2000-27.01.2002);

· Премьер-министр Республики Казахстан (28.01.2002-11.06.2003);

· Государственный секретарь Республики Казахстан (13.06.2003-09.03.2004);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (10.03.2004-07.12.2004);

· Аким города Алматы (08.12.2004-04.04.2008);

· Аким города Астаны (04.04.2008-22.10.2014);

· Министр обороны Республики Казахстан (с 22.10.2014; переназначен - 30.04.2015-09.2016);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (13.09.2016-02.2017);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (с 02.2017)

Прочие должности:

· Член Политбюро Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991);

· Член президиума политсовета Союза "Народное единство Казахстана" (1993-1995);

· Председатель наблюдательного совета Акционерного общества закрытого типа "Акционерный народный сберегательный банк Казахстана" (07.1995-05.1997);

· Председатель наблюдательного совета "Alem Bank Kazahstan" (02.1996-01.1997);

· Член Совета безопасности Республики Казахстан;

· Председатель общественного совета по реализации государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 гг.;

· Председатель Национальной комиссии Республики Казахстан по делам UNESCO;

· Почётный президент Федерации пулевой стрельбы Республики Казахстан, И.о. президент Федерации волейбола Республики Казахстан (1996-1997);

· Председатель правления Международного фонда имени академика А.Х. Маргулана, член редакционной коллегии "Сочинения А.Х. Маргулана в 14-ти томах", председатель редакционного совета ежемесячного информационно-аналитического бюллетеня "Саясат-Политика", член редакционного совета ежеквартального научного журнала "Евразийское сообщество";

· Председатель Государственной комиссии Республики Казахстан по проведению Года десятилетия независимости;

· Организатор ряда международных культурологических экспедиций в Монголию, Западный Казахстан и Астраханскую область Российской Федерации ("Каспий: нефть и культура") и др. Итогом одной из них (2000) стало возвращение из Монголии в Казахстан копии памятника древнетюркского монументального письма по камню - Куль-Тегин;

· Член совета директоров АО "Новый университет Астаны" (06.2009), АО "Назарбаев Университет" (06.2010).