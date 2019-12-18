РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-министр энергетики Казахстана стал помощником президента

CA-NEWS (KZ) -  Экс-министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев назначен помощником президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Акорды.

Бозумбаев освобожден от должности министра энергетики 18 декабря. Занимал этот пост с сентября 2016 года.

Ранее должность помощника президента занимал Маулен Ашимбаев. Теперь он займет пост первого заместителя руководителя администрации президента РК с которого освободили Калетаева Дархана Амановича.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Улан-Баторе объявлен отбор студентов на обучение на Украине
  • Бердымухамедов поручил до 25 декабря завершить сбор хлопка
  • Шавкат Мирзиёев отбыл в Японию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×