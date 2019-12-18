Экс-министр энергетики Казахстана стал помощником президента

CA-NEWS (KZ) - Экс-министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев назначен помощником президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Акорды.

Бозумбаев освобожден от должности министра энергетики 18 декабря. Занимал этот пост с сентября 2016 года.

Ранее должность помощника президента занимал Маулен Ашимбаев. Теперь он займет пост первого заместителя руководителя администрации президента РК с которого освободили Калетаева Дархана Амановича.