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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мадина Абылкасымова назначена главой нового Агентства в Казахстане

CA-NEWS (KZ) -  Мадина Абылкасымова назначена главой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщает Акорда.

Ранее она занимала должность заместителя председателя Национального банка РК.

Когда она занимала пост главы Минтруда, то казахстанцы призывали уйти ее в отставку.

Ночью 4 февраля в Астане произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

Казахстанцы обвиняли Абылкасымову а том, что зачастую многодетные семьи в Казахстане находятся на грани выживания и родителям приходится ставить работу выше безопасности детей.

Ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 в Астане произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/abyilkasyimova-nazvala-prichinu-kritiki-tragedii-astane-363094/
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