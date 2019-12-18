Мадина Абылкасымова назначена главой нового Агентства в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Мадина Абылкасымова назначена главой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, сообщает Акорда.

Ранее она занимала должность заместителя председателя Национального банка РК.

Когда она занимала пост главы Минтруда, то казахстанцы призывали уйти ее в отставку.

Ночью 4 февраля в Астане произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

Казахстанцы обвиняли Абылкасымову а том, что зачастую многодетные семьи в Казахстане находятся на грани выживания и родителям приходится ставить работу выше безопасности детей.