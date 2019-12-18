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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская “Sina Elite League” пригласила монгольскую "Улаанбаатар ММС Энержи" в финал по баскетболу

CA-NEWS (MNG) -  Китай приглашает монгольскую профессиональную команду "Улаанбаатар ММС Энержи" принять участие в финале элитной лиги “Sina Elite League Final”, который состоится 20-22 декабря.

Монгольскую команду будут представлять Д. Дэлгэрням, Э. Цэрэнбаатар, Г. Цэнгуунбаяр и А. Ананд с тренером С. Тулгой.

Sina Elite League - лига, которая привлекает миллионы зрителей, с 30 000 команд и 120 000 спортсменов в 150 городах Китая.

В финале лиги, Китай привлекает лучшие команды мира, и в этом году 16 профессиональных команд ФИБА отправились на соревнования.

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Кроме Монголии, эти лучшие команды включают Австралию, Китай, Гонконг, Японию, Нидерланды, Филиппины, Россию, Сербию, Словению, Корею, Тайвань и Соединенные Штаты.

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