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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сын Бердымухамедова ввел электронный документооборот в Ахале

CA-NEWS (TM) -  Ахалский велаят стал первым в Туркменистане регионом, где в систему государственного управления внедрены цифровые информационные технологии, в том числе электронный документооборот. Об этом глава области Сердар Бердымухамедов доложил Пъпрезиденту Туркменистана в ходе проведенного главой государства рабочего совещания по цифровой видеосвязи, сообщает Государственное информагентство.

Как сообщается, специалисты агентства «Türkmenaragatnaşyk» Министерства промышленности и коммуникации внедрили систему электронного документооборота непосредственно в хякимлике Ахалского велаята, установив необходимое оборудование и программное обеспечение.

В настоящее время аналогичная работа продолжается в целях подключения к электронному документообороту предприятий и учреждений, подведомственных хякимлику Ахалского велаята.

Внедрение системы электронного документооборота будет способствовать повышению эффективности межведомственного взаимодействия, даст возможность более оперативно принимать решения на уровне этрапов, осуществлять контроль за исполнением государственных, отраслевых и региональных программ.

Это позволяет сэкономить время, затрачиваемое на доставку в соответствующие структуры документов по принимаемым решениям, исключить необходимость выделения для этого специального автотранспорта и топлива.

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