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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пение Моцарта в МРТ ведет к монгольской культуре (видео)

CA-NEWS (MNG) -  Пение Моцарта в МРТ показывает, как обертонные певцы могут ударить сразу по двум нотам.

В многоголосном пении с обертонами вокалисты манипулируют своим языком, ртом и горлом, чтобы воспроизвести два тона одновременно. Хотя техника появилась в разрозненных обществах, считается, что она возникла (и чаще всего ассоциируется с) в монгольской культуре, пишет aeon.co.

Для этого видео немецкая певица Анна-Мария Хефеле вошла в МРТ-машину для исполнения Моцарта «Sehnsucht nach dem Frühling» («Тоска по весне»), чередуя «нормальное» однотонное и полифоническое пение обертонов.

Созданные исследователями из Фрайбургского института медицины музыкантов в Германии, изображения МРТ обеспечивают необычайный пик четких различий между этими стилями пения, открывая еще одно чудо человеческой физиологии.

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