В Туркменистане правозащитники подготовили доклад о положении ЛГБТ и людей с ВИЧ

CA-NEWS (TM) - Turkmen.news совместно с Евразийской коалицией по мужскому здоровью (ECOM) подготовили Анализ национального законодательства Туркменистана, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ. Документ опубликован на сайте ECOM. Цель данной работы – определить правовые барьеры, препятствующие людям, живущим с ВИЧ, и представителям ЛГБТ в реализации их прав в разных сферах жизни.

Как отмечается в документе, в Туркменистане не существует независимых общественных организаций или объединений, которые могли бы осуществлять контроль над применением законодательства в той или иной сфере, проводить мониторинг отдельных «чувствительных» областей жизнедеятельности, например, мест лишения свободы, а впоследствии давать свою оценку и рекомендации государственным органам. В стране нет ни одного независимого органа, который проводил бы исследования на ту или иную «болезненную» тему, например, принудительный труд, домашнее насилие, нарушение прав представителей сообщества ЛГБТ.

Отсутствие подобных организаций дополняется невозможностью получения в госструктурах каких-либо статистических или других данных. Помимо ряда законодательных ограничений на получение информации, все действующие квазинезависимые общественные организации в стране (так называемые ГОНГО) имеют еще и негласные запреты относительно своей деятельности.

Все рекомендации, затрагивающие проблему дискриминации по признакам гендерной идентичности и сексуальной ориентации, предлагаемые странами-участницами ООН, власти Туркменистана упорно и последовательно отвергают. Эти рекомендации касаются, в том числе, отмены уголовной ответственности за сексуальные отношения между взрослыми лицами одного пола по обоюдному согласию. В туркменском Уголовном кодексе имеется статья 135 «мужеложство», подразумевающая лишение свободы сроком до двух лет.

Несмотря на то, что в стране принят закон «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», тема ВИЧ также является запретной. Власти не признают не только распространения в стране вируса иммунодефицита человека, но также и его наличия. При этом известно широкое употребление населением в 90-е годы тяжелых наркотиков, в частности, героина инъекционным путем. Еще один способ распространения ВИЧ в Туркменистане в конце прошлого столетия – это секс-услуги в отсутствии иной работы. В настоящее время из-за высокой безработицы у себя в стране население уезжает за рубеж в поисках заработка. Миграция – это также один из факторов распространения ВИЧ.

Вопросы сообществ ЛГБТ не поднимаются в местной прессе, полностью зависимой от государства, не входят в образовательные программы средних и высших школ.