В Таджикистане мужчина обвиняется в развращении 8-летней падчерицы

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CA-NEWS (TJ) - Прокуратура Хатлонской области возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в развратных действиях в отношении 8-летней падчерицы.

Задержанный более двух недель находится под арестом. Его родные отвергают все обвинения и требуют его освобождения, в то время как другая сторона добивается справедливого наказания для мужчины. Личности обвиняемого и пострадавшей известны Радио Озоди, но по этическим соображениям мы воздерживаемся от их публикации.

Дело против мужчины было возбуждено по статье 142 (Развратные действия) УК РТ прокуратурой по месту жительства на основе заявления родственников родного отца девочки. Позже дело было передано для дальнейшего расследования в прокуратуру Хатлонской области.

Мать обвиняемого М.М. в конце минувшей недели в телефонной беседе с Радио Озоди отвергла все обвинения против сына. По ее словам, ее сын развелся с первой женой, и пять лет назад женился на женщине, матери 8-летней девочки, и позже у пары родился малыш. «Он очень любит детей. Даже со своим маленьким сыном позволяет себе легкие покусывания. Вот так и с девочкой, он покусал ее, и в нескольких местах на ее теле появились следы от этих укусов, вот это и стало причиной обвинений в попытке изнасилования», - говорит она.

Из разговора с матерью М.М. стало известно, что ранее ее сын был судим за кражу и в 2016 году вышел на свободу по амнистии. По ее словам, результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили факт попытки изнасилования, но «ребенок по наущению взрослых дал показания против отчима».

Однако источник в прокуратуре Хатлонской области сказал, что «без доказательств уголовное дело в отношении гражданина не возбуждается, М.М. полностью признал свою вину».

Тем временем мать пострадавшей девочки говорит, что у нее нет жалоб и она сделает все возможное, чтобы добиться освобождения своего супруга. Т.Х., мать девочки, которая общалась с Радио Озоди возле своей свекрови, с осторожностью отвечала на наши вопросы. «Он покусывал дочку от избытка нежности и любви. Не раз он это делал и возле меня. Он был оклеветан, поэтому хочу, чтобы его освободили от ответственности», - сказала она.

Она добавила, что у нее на руках еще один ребенок и ей нужно поднимать их на ноги, а в доме родителей тяжелая финансовая ситуация.

Однако осведомленный источник сообщил Радио Озоди, что в действительности М.М. тайком от всех совершал со своей несовершеннолетней падчерицей развратные действия. Всё вскрылось после того, как девочка пошла домой к своей бабушке и во время купания та увидела на теле ребенка сине-фиолетовые пятна. После долгих расспросов ребенок рассказал бабушке о домогательствах своего отчима.

Весть об этом быстро распространилась среди родственников. Сторона родного отца девочки, который несколько лет назад умер в России, подала заявление в правоохранительные органы. В прокуратуре сообщили, что расследование дела до сих пор продолжается и чтобы не навредить следствию они воздерживаются от комментариев.

В настоящее время таджикское законодательство предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы за развратные действия против ребенка, не достигшего 14 лет.

По официальной статистике Генпрокуратуры, за 9 последних месяцев 189 несовершеннолетних детей стали жертвами сексуальных преступлений, что на 30 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.