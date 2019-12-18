В Душанбе жители микрорайонов из-за аварии на двое суток остались без холодной воды

CA-NEWS (TJ) - В домах жителей нескольких микрорайонов Душанбе уже двое суток нет воды. В понедельник «Душанбеводоканал» без предупреждения отключил воду.

В столичной мэрии сообщили, что произошла крупная авария на расположенных на территории района Сино магистральных сетях. Вся рабочая сила и техника ГУП «Душанбеводоканал» брошены на ликвидацию аварии, создана специальная комиссия, которая расследует причину произошедшего, сообщили в администрации города.

Некоторые жители таджикской столицы утверждают, что пятый день в их домах нет воды.

Дилнозаи Азалшо, жительница столичного района Сино, 17 декабря Радио Озоди сообщила, что вынуждена покупать в магазине бутилированную воду, но живительной влаги все равно не хватает. «Мы живет на девятом этаже. Вчера затеяла стирку, но оказалось, что купленной воды не хватает даже на умывание», - говорит она.

Жители, у которых нет средств на покупку бутилированной воды, в поисках воды вынуждены с ведрами ходить в соседние районы. Люди недовольны тем, что местные власти их не обеспечили даже питьевой водой. По словам душанбинца Амона Ахмадова, труднее всего приходится многодетным семьям, живущим на верхних этажах высотных домов. «Раньше жителям отключенных от водоснабжения домов подвозили питьевую воду, а сейчас власти даже этого не сделали», возмущается он.

Жители возмущены и тем, что о предстоящем отключении их никто не оповещал. Люди звонят в «Душанбеводоканал» и спрашивают причину отсутствия воды в домах. Мехринисо Буриева, сотрудница унитарного предприятия признается, что люди крайне эмоционально реагировали на отключение воды. «Мы стараемся объяснить им причину аварии и успокоить их. Придется еще немного потерпеть», - говорит она.

Абдуджаббор Хамидов, один из ответственных лиц ГУП «Душанбеводоканал» сообщил, что около 9 часов утра 16 декабря произошла крупная авария на расположенных на территории района Сино магистральных сетях. Работникам водоканала удалось ликвидировать аварию, но, по его словам, вскоре произошла еще одна.

Вся рабочая сила и техника брошены на ликвидацию аварии, думаю, что вечером 17 декабря душанбинцы будут обеспечены водой, обещал Хамидов, но этого не произошло. У «Душанбеводоканала» имеется 30 собственных водовозов. Организована подача воды населению посредством 21 водовоза, утверждают в ГУП. Однако жители говорят, что этих водовозов никто в глаза не видел.