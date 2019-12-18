Трамп-младший получил лицензию на охоту редкого аргаля в законном порядке, - министр окружающей среды Монголии

CA-NEWS (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Монголии Н.Цэрэнбат ответил на вопросы местных журналистов по актуальным вопросам.

- В международной прессе сообщалось, что старший сын президента США Дональда Трампа охотился на аргаль (горный баран) в Монголии. Была ли выдана ему лицензия в законном порядке?

- Охотничьи туристические компании, которые получают свои квоты на выдачу разрешений следуют законам Монголии. Ничего противозаконного не было.

- В результате аварии на предприятии "Эко алтан Заамар" погиб еще один человек. Почему бы не прекратить работу этой золотодобывающей компании?

- Операция может быть остановлена, если будет Заключение о прекращении деятельности от Главного управления профессиональной инспекции. Профессиональный инспекционный орган должен предоставить заключение инспектора. Если компании не выполняют свои обязательства по плану управления окружающей средой, мы внесем предложение отменить его министерству тяжелой и горной промышленности. Управление окружающей средой принадлежит Министерству охраны окружающей среды, а Главное управление профессиональной инспекции отвечает за безопасность деятельности предприятия.

- Значит ли это, что нет заключения о прекращении деятельности?

- Нам сообщили, что начато уголовное расследование и окончательное решение еще не было принято.