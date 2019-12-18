В Узбекистане мужа обвиняют в убийстве жены: она обращалась в милицию, но ее не защитили

CA-NEWS (UZ) - 27-летняя Лайло вышла в Узбекистане замуж за гражданина Таджикистана. Она хотела развестись, но муж развода не давал и бил жену. Лайло пошла в милицию, но там не стали арестовывать мужа и отпустили его домой под обещание не бить жену. Лайло нашли задушенной со следами порезов, ее муж бежал на родину, - сообщается в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".