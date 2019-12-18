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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана ратифицировал грантовое соглашение по реконструкции автодороги Кизилкала-Бохтар

CA-NEWS (TJ) -  Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистанаратифицировал грантовое соглашение по проекту «Реабилитация участка Кизилкала-Бохтар автодороги Душанбе-Бохтар» (разработка детального проекта), финансируемого Японским Агентством международного сотрудничества (JICA), передает Avesta.

По словам заместителя министра транспорта Таджикистана Рустама Вализода, грантовое соглашение по данному проекту было подписано в сентябре 2019 года.

Проект предусматривает реабилитацию участка Кызылкала-Бохтар автомобильной дороги Душанбе-Бохтар. Правительство Японии выделило 3 млрд. 232 млн. японских иен для реализации данного проекта и 117 млн. японских иен для детального проектирования (около $31 млн.) через JICA.

Целью проекта является повышение безопасности перевозок и дорожного движения. Срок реализации проекта 22 месяца с момента подписания соглашения. Протяженность участка дороги составляет около 10 км.

Около 40 км автомобильной дороги Душанбе-Бохтар (примерно 98 км) реконструируется за счет Азиатского банка развития (АБР). Размер финансирования АБР в проекте составляет $90 млн.

Общая стоимость проекта составляет $107,5 млн. В проекте также имеется вклад правительства Таджикистана.

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