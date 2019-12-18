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  18 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Монголии и Европарламент провели 13-е очередное заседание

CA-NEWS (MNG) -  13-я очередная встреча парламента Монголии и Европейского парламента состоялась в Брюсселе 12 декабря.

Председатель делегации в комитетах парламентского сотрудничества ЕС-Казахстан, ЕС-Кыргызстан, ЕС-Таджикистан и ЕС-Узбекистан и по связям с Туркменистаном и Монголией (DCAS) г-н Фульвио Мартускелло приветствовал почетных членов Великого Государственного Хурала для участия в 13-й IPM в Брюсселе. Г-жу Наваан-Юндэнгиин Оюндарь, члена парламента, главу делегации, сопровождали 2 других члена парламента. Совещание состоялось в четверг, 12 декабря 2019 года в Брюсселе (комната ASP 5G3), 14.00-17.00.

«Делегация комитетов парламентского сотрудничества ЕС-Казахстан, ЕС-Кыргызстан, ЕС-Узбекистан и ЕС-Таджикистан и по отношениям с Туркменистаном и Монголией» (сокращенно DCAS) фокусируется на сердце Азии, которое играет стратегическую роль в стабильность и развитие всего континента. На пересечении различных путей - политических, культурных и коммерческих - эти республики имеют советское наследие, сохраняя при этом свои богатые местные традиции. Влияние Европы очевидно, но видные соседи стран - Россия, Китай и Индия - также имеют большое влияние в регионе.

Парламентская делегация Монголии во главе с г-жей Н.Оюндарь, главой группы Монголия-Европейский парламент в парламенте Монголии, присутствовала на встрече и обсудила двусторонние политические и экономические отношения и изменения, возникшие после 12-й межпарламентской встречи, и вопросы дальнейшего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам изменения климата, безопасности и региональных вопросов.

Европейский парламент отметил свою поддержку политики третьих соседей Монголии и выразил готовность продолжать свои проекты и программы, направленные на диверсификацию экономики Монголии и содействие развитию торговли. Парламент ЕС также подчеркнул важность условий для иностранных инвестиций Монголии и стабильности действующего законодательства.

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