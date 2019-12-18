В Узбекистане еще одно частное агентство занятости обвиняют в обмане граждан

CA-NEWS (UZ) - В день, когда в Ташкентском областном суде по уголовным делам начался процесс в отношении главы частного агентства занятости «Human» Шохинура Файзуллаева, поступила жалоба на еще одно частное агентство занятости. Об этом сообщает centralasian.org.



Жители Касанского района Кашкадарьинской области Ориф Рустамов и Шерзод Аликулов заявили, что сотрудники находящегося в Юнусабадском районе города Ташкента агентства занятости «International Experience» взяли у каждого из них по 4 тысячи долларов США, обещая отправить на работу в Чехию, но после обманули.

Ориф Рустамов обратился в частное агентство занятости «International Experience» в апреле 2019 года, увидев в Интернете объявление агентства, приглашающего узбекистанцев на работу Чехию.

По словам 42-летнего мужчины, во время подписания договора сотрудники агентства занятости обещали отправить его в Чехию в течение трех месяцев.

– Мы заключили договор 26 апреля. Я занял денег у соседей и родственников, а 3 мая вместе с племянником Шерзодом Аликуловым поехал в агентство. Каждый из нас заплатил им по 4 тысячи долларов США. Директор агентства Ойбарчин Кимсанова сказала, что все будет отлично и заверила, что в течение трех месяцев нас отправят в Чехию. Прошло уже восемь месяцев, с тех пор нет ни денег, ни обещанной работы в Чехии, – сказал Ориф Рустамов.

Собеседник говорит, что за прошедшие восемь месяцев он неоднократно ездил из Кашкадарьи в Ташкент и каждый раз встречал в офисе агентства занятости «International Experience» много обманутых людей.

– Там было много таких как мы, каждый день они приходили со скандалом в офис агентства и требовали вернуть им деньги. Последний раз я вместе с племянником был в офисе «International Experience» 2 декабря. Как обычно, они пообещали нам вернуть деньги в ближайшее время. Но когда мы начали настойчиво требовать от них вернуть нам деньги, сотрудники агентства заявили нам: «Убирайтесь прочь, твари!» В результате, между представителями агентства и нами произошел скандал, вызвали милицию. Мы и милиционерам рассказали о случившемся, – говорит Ориф Рустамов.

Директор частного агентства занятости «International Experience» Ойбарчин Кимсанова призналась, что жители Касанского района Кашкадарьинской области Ориф Рустамов и Шерзод Аликулов действительно заплатили ей по 4 тысячи долларов США за обещание трудоустроить в Чехии.

Однако, по словам Кимсановой, конфликтная ситуация с клиентами возникла по причине того, что ее агентство не смогло получить визу в посольстве Чехии в Ташкенте.

– Мы подготовили все документы, полученные от работодателя. Однако нам пока не удалось встать в очередь в чешское посольство для получения визы. Мы действительно брали деньги у этих людей, мы не отказываемся от этого. Дважды отправляли им через почту письменный ответ на их запрос. Мы вернем им деньги в конце года, когда произведем расчет с работодателем. Но не обещаем вернуть им деньги в полном объеме, потому что я и сама потратила немалую сумму для оформления документов. Все зависит от того, какую сумму мне вернет чешская сторона, если половину, то и я в свою очередь верну своим клиентами половину оплаченной им суммы. Я не могу заранее ничего обещать. Возможно, мне удастся вернуть им деньги в полном объеме, – сказала Ойбарчин Кимсанова.

Стоит отметить, что в последнее время в Узбекистане участились случаи обмана граждан со стороны частных агентств занятости.